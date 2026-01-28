"Le voy a contar a Luis Emilio": Vanessa arremeterá contra Leonor en el capítulo 222 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 222 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) no podrá ocultar su molestia con Omar (César Sepúlveda), luego de que Leonor (Romina Norambuena) la confrontara.
La secretaria le pidió no hacerle daño a Jessica (Ignacia Sepúlveda), exponiendo el delito que estaba dispuesta a cometer en favor de Luis Emilio (Alejandro Trejo).
Vanessa querrá respuestas de Omar
A punto de perder los estribos, Riesco confrontará a su examante. "Me está acusando de ser cómplice de un abusador, así que me vas a decir ahora mismo lo que le dijiste".Ir a la siguiente nota
Sin embargo, se retractará y optará por una nueva opción: destruirla con la ayuda de Walker.
"¿Sabes qué? Me da lo mismo lo que le dijiste o no le dijiste porque yo misma le voy a contar a Luis Emilio que esta tipa anda diciendo a toda la oficina que él quiere aprovecharse de esa cabra", dirá. Si cumple con su palabra, ¿qué le esperará a Leo?Ve el capítulo en