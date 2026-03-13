Montes exigirá a Burgos que confiese su participación en la muerte de Bernardita en el capítulo 253 de EJDO

13 mar. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 253 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) citará en su oficina a Burgos (Juan Carlos Cáceres) para abordar la investigación de la muerte de Bernardita (Catalina Guerra).

En la instancia, le informará que decidió solicitar un segundo peritaje toxicológico a la esposa de Luis Emilio (Alejandro Trejo), del cual ya tiene sus resultados.

"Yo pedí un segundo peritaje toxicológico a un laboratorio externo… el resultado que arrojó fue bastante diferente", asegurará.

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La exigencia de Montes

El detective intentará mostrar sorpresa ante la conclusión de este nuevo peritaje, incluso preguntándose sobre quién fue capaz de alterarlos.

Sin embargo, la fiscal Montes no caerá en el acting de Burgos, asegurándole que "tengo muy claro quién está involucrado en todo esto".

"Confiesa, Héctor. Confiesa que estás involucrado directamente en el homicidio de la señora Bernardita Vial", lanzará la persecutora, dejándolo estupefacto.