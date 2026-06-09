"Ayúdame a protegerme de Luis Emilio": Vanessa le hará sentida petición a Franco en el capítulo 313 de EJDO
En el avance del capítulo 312 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) le suplicará a Franco (Emilio Edwards) su ayuda, ignorando que él está trabajando codo a codo con Luis Emilio (Alejandro Trejo).
El temor de encontrarse con Walker y estar a punto de sufrir en sus manos una vez más la harán colapsar emocionalmente.
Vanessa querrá los servicios de Franco
Mientras llora, le confesará a Barraza su mayor miedo: "Franco, no puedo, yo no puedo. Pienso que va a volver, que va a venir a mi casa, que va a venir a buscarme, a hacerme algo, y yo no me voy a poder defender porque no tengo a nadie a quién pedirle ayuda, no tengo a nadie".Ir a la siguiente nota
Dividido entre su lado oculto y aquel que se preocupa sinceramente por Vanessa, Franco querrá saber qué puede hacer por ella.
"Tú trabajas en seguridad. Ayúdame. Ayúdame a protegerme de Luis Emilio Walker", le pedirá Riesco.Ve el capítulo en