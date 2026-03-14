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Estos serán los resultados del peritaje toxicológico de Bernardita en el capítulo 253 EJDO

  • Por Sebastián Paillafil

En el avance del capítulo 253 de El Jardín de Olivia, el comisario Santana (Matías Oviedo) acudirá a la casa de Diana (Nicole Espinoza) con una importante noticia.

Y es que le informará que están los resultados del segundo peritaje toxicológico de Bernardita (Catalina Guerra), los que ayudarán a dilucidar su muerte.

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Luego de una breve conversación, donde la terapeuta ocupacional recordará la confesión de Rocío (María Jesús Miranda), el detective leerá los resultados.

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Los resultados del examen toxicológico

"Los niveles de morfina que la señora tenía en la sangre son muchísimo mayores a los niveles terapéuticos", leerá Santana.

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Esto impactará a la pareja de Clemente (Pipo Gormaz), podría demostrar que su padre Raúl (César Caillet) no estuvo implicado en la muerte de la esposa de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

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