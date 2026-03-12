Logo Mega

El Jardín de Olivia - Capítulo 251: Luis Emilio e Ignacia tienen fuerte discusión

  Por Mega

En el capítulo 251 de El Jardín de Olivia, la relación entre Luis Emilio (Alejandro Trejo) e Ignacia (Cota Castelblanco) se termina por quebrar. 

Y es que tras la declaración de Rocío (María Jesús Miranda), donde asegura que Karina (Jacinta Rodríguez) la presionó a mentir y poner cargos contra ella que la dejan con riesgo de ir a la cárcel, Luis Emilio llega hasta la casa de Nacha para comentar lo que pasó.

El empresario afirma que él tiene los contactos necesarios para que Karina no vaya a la cárcel, pero para eso Ignacia se debe separar definitivamente de ella, lo que termina por desatar el llanto en la joven, quien encara a su padre por lo que está haciendo. 

Omar
El Jardín de Olivia / MEGA

Omar está al límite

Al ser testigo y estar involucrado una vez más en los planes de Luis Emilio con Jessica (Ignacia Sepúlveda), Omar (César Sepúlveda) se toma el día libre y se va a un bar cercano. 

En este espacio comienza a beber y sufre una crisis existencial que termina con él en su hogar y empuñando una pistola contra sí mismo. 

