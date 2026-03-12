"Sal de mi vida": Nacha explotará contra Luis Emilio y lo empujará fuera de su casa en el capítulo 252 de EJDO

12 mar. 2026 - 17:35 hrs.

En el avance del capítulo 252 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) se cansará de las constantes amenazas de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y cortará su relación de padre e hija.

Precisamente, el empresario llegó al departamento de Nacha para mencionar que Karina (Jacinta Rodríguez) está siendo acusada de presionar a Rocío (María Jesús Miranda) para mentir, por lo que estaría arriesgando hasta cinco años de cárcel.

Será a raíz de esto que Luis Emilio volverá a decir que la relación de ambas es una "aberración", lo que terminará por cansar a Ignacia.

El Jardín de Olivia / MEGA

Ignacia se cansará de Luis Emilio

"¿Qué tiene de malo enamorarse?", preguntará Ignacia, y agregará que esto fue "lo que me dijo la mamá cuando le conté lo que me pasaba con la Kari, pero me di cuenta que tú no tienes idea de lo que es el amor".

"No sabes la pena que me da. Yo te adoraba", dirá entre lágrimas, y le pedirá que se vaya mientras lo empuja: "Sal de mi casa y sal de mi vida... Sale de mi casa, te estoy diciendo que te vayai (sic)".