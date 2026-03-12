"No hay vuelta atrás": Omar colapsa tras crisis existencial y está a nada de tomar permanente decisión en EJDO

12 mar. 2026 - 17:22 hrs.

En el capítulo 251 de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) cancela la agenda de todo su día y se va a un bar donde comienza a beber alcohol sin parar.

Y es que el empresario se comienza a replantear todas las decisiones de vida que lo llevaron hasta Luis Emilio (Alejandro Trejo) y a estar involucrado en muchos crímenes.

Precisamente, el barista le pregunta si tuvo un mal día, a lo que él contesta que es una "mala vida", dando paso a un enorme descargo por su parte.

El Jardín de Olivia / MEGA

El descargo de Omar

"Uno a veces tiene la esperanza de que las cosas van a cambiar, de que hay más opciones... pero llega un momento en el que te das cuenta que te quedaste sin fichas para seguir jugando. No pasa de golpe, puede partir con una pequeña mala decisión como escoger un trabajo", parte diciendo.

En esa línea, explica que "no escuchas tu instinto que te dice 'eso no está bien, eso no te conviene', pecas de ingenuo, eres joven, ambicioso, la vida te sonríe por un rato, ganas las lucas que tus papás en su perra vida tuvieron... juras de guata que la hiciste, que la hiciste... y no escuchas esa vocecita interna que te está hablando, que te está diciendo 'ey, la estás cag...', y cuando te das cuenta, porque te das cuenta que te equivocaste, es tarde".

"Ya estás con el barro hasta el cuello, tratas de salir, mantenerte a flote, te sigues hundiendo, te sigues hundiendo y te sigues hundiendo, y llega un minuto en que se te acabaron las energías, las fuerzas, dejas de seguir luchando y no hay vuelta atrás", expresa, yéndose a su casa donde se le ve con una pistola en la mesa.