"Me vas a quitar la posibilidad de ser feliz": Ignacia rompe en llanto tras nueva amenaza de Luis Emilio

12 mar. 2026 - 17:16 hrs.

En el capítulo 251 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) va hasta el departamento de Nacha (Cota Castelblanco) para comunicarle lo que pasó con Karina (Jacinta Rodríguez).

Precisamente, el empresario llega hasta la casa de su hija y le comenta que Karina está siendo acusada por Rocío (María Jesús Miranda) de presionarla a mentir, por lo que puso cargos en su contra y arriesga hasta cinco años de cárcel.

Esta situación toma por sorpresa a Ignacia, quien asegura que esto no fue así, pero Luis Emilio recalca que todo esto es por culpa de Diana (Nicole Espinoza) y Raúl (César Caillet).

El Jardín de Olivia / MEGA

Nacha se enoja con Luis Emilio

Enseguida, Luis Emilio afirma que él puede hacer algunos llamados y evitar que Karina vaya a la cárcel, pero ella se debe separar definitivamente de ella.

"Yo no puedo permitir que mi hija se vincule con los asesinos de mi querida esposa", afirma el empresario, y agrega que "esto está mal, esto es una aberración aquí y en la quebrada del ají".

Al decir esto, Ignacia explota en furia y dice: "¿Según quién? ¿Por qué hacer ver como algo malo algo tan lindo? ¿Qué importa, papá, si estoy enamorada de una mujer? Una mujer que me quiere, que me apaña, que me hace bien, que me hace feliz, ¿No debería ser eso lo único que importa?".

"Yo amo a la Kari, la amo de verdad, y si tú me quitas esto, me vas a quitar la posibilidad de ser feliz", expresa Ignacia, y le pide una oportunidad, pero Luis Emilio se niega, lo que termina por distanciar a hija y padre.