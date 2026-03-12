Joaquín correrá peligro tras inesperado ataque por parte de Félix y Luis Emilio en el capítulo 252 de EJDO

12 mar. 2026 - 18:00 hrs.

En el avance del capítulo 252 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) llamará a Luis Emilio (Alejandro Trejo) para amenazarlo por última vez y pedirle su renuncia.

Precisamente, el joven empresario se contactará con Luis Emilio y le dirá en un tono muy amenazante: "Escuchaste, viejo de mier... se te acabó el tiempo, nosotros teníamos un trato y tú no cumpliste, así que quiero que vengas a primera hora a firmar el finiquito y sacar tus porquerías".

Ante esto, Luis Emilio responderá que "la primera vez que me toreaste con sacarme de la empresa, te dije que no era buen negocio andar amenazándome".

El Jardín de Olivia / MEGA

Luis Emilio contraatacará a Joaquín

Será en dicho instante donde Félix (Matías Schudeck) aparecerá por detrás de Joaquín y le pondrá una pistola en la cintura.

De inmediato, le pedirá que no haga ningún show, mientras que Luis Emilio asegurará por el teléfono: "¿Querías jugar con perros grandes, pendejo de mier...? Ok, juguemos".

"Ahora nosotros dos vamos a dar una vuelta, ¿sabes a dónde te voy a llevar? Pal barrio po' choro, te voy a llevar a unos pasajes que en tu vida hay pisao (sic)", asegurará Félix.