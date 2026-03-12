Karina puede ir a la cárcel: Rocío cambia su versión de los hechos y la acusa de incitarla a mentir en EJDO

12 mar. 2026 - 17:06 hrs.

En el capítulo 251 de El Jardín de Olivia, Rocío (María Jesús Miranda) es interrogada por la fiscal Montes (Susana Hidalgo) para saber si es verdad lo que dice Karina (Jacinta Rodríguez).

Y es que la prima de Diana (Nicole Espinoza) afirma que estaba conversando con Rocío, quien le estaba comentando que a la señora Bernardita (Catalina Guerra) la asesinaron y alguien la estaba presionando para mantener el silencio.

Sin embargo, de forma sorpresiva, la enfermera toma una decisión que deja a Karina como una mentirosa y con riesgo de quedar en la cárcel.

El Jardín de Olivia / MEGA

Rocío cambia su versión

En concreto, Rocío menciona a Montes que Karina la estaba presionando para mentir. "La Karina quería que yo dijera que alguien había matado a esa mujer en la clínica, pero es mentira, pura mentira", dice la enfermera.

Esto no se queda aquí, ya que Rocío decide presentar cargos en contra de Karina por presionarla para presentar un falso testimonio en medio de una investigación.