Andrés Velasco se suma al elenco de Aguas de Oro: Este será su inesperado rol

12 mar. 2026 - 12:50 hrs.

Andrés Velasco será el nuevo actor que se integrará al elenco de Aguas de Oro en su recta final, con un rol que tomará por sorpresa a Mariana (Paola Volpato).

Y es que el querido actor llegará hasta la producción de la tarde de Mega donde interpretará al ex pareja de Mariana, quien ya estará complicada por la reciente muerte de Carlos (Álvaro Rudolphy).

Andrés Velasco llega a Aguas de Oro

Velasco ha formado parte de innumerables producciones de Mega, algunas de las que han quedado para siempre en la memoria colectiva de los chilenos.

Precisamente, la última vez que lo vimos en las pantallas de Mega fue en la producción "Nuevo Amores de Mercado" donde dio vida a "Chingao".

Todo sobre Aguas de Oro