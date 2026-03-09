Aguas de Oro - Capítulo 111: El pueblo de El Álamo despide a Carlos
En este capítulo de Aguas de Oro, las autoridades confirman que el cuerpo encontrado sin vida en el paso fronterizo corresponde a Carlos (Álvaro Rudolphy).
Tras esto, gran parte del pueblo de El Álamo asiste a su velorio, marcado por el profundo dolor que atraviesan Mariana (Paola Volpato) y sus hijas.
Sin embargo, todo se ve interrumpido por la llegada de la policía, quienes realizan un allanamiento luego de que el reportaje sobre la estafa de los pozones mágicos salga a la luz.
Carlos asume toda la culpa por la estafa de los pozones
Durante el allanamiento, la policía encuentra un sobre dirigido al fiscal, el cual contiene un celular con un video grabado por el propio Carlos.
En el registro, se ve cómo el alcalde asume toda la responsabilidad por la estafa de los pozones mágicos, lo que deja completamente atónita a su familia.Ve el capítulo en
