Mariana se desmayará al escuchar que Carlos está tras las rejas en el capítulo 139 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 139 de Aguas de Oro, Enriqueta (Jacqueline Boudon) dejará de lado el sigilo e intentará seducir a Remigio (Claudio Arredondo).
Por otro lado, el abogado Valderrama le revelará a Igor (Osvaldo Silva) que Carlos (Álvaro Rudolphy) se entregó a la policía.
La noticia llegará a oídos de Mariana (Paola Volpato), quien se desmayará al enterarse de que el plan de su marido no resultó.
Paz y Laura se enterarán que Carlos se entregó a la policía
Minutos más tarde, Igor irá en busca de Paz (Magdalena Müller) y Laura (Josefina Fiebelkorn) para contarles que Carlos se entregó a la policía.
La noticia dejará en shock a las hermanas Ruiz-Tagle, situación que también será escuchada por Franklin (Francisco Ossa) y Miguel (Nicolás Oyarzún).Ve el capítulo en
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