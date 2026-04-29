Mariana se desmayará al escuchar que Carlos está tras las rejas en el capítulo 139 de Aguas de Oro

29 abr. 2026 - 22:31 hrs.

En el avance del capítulo 139 de Aguas de Oro, Enriqueta (Jacqueline Boudon) dejará de lado el sigilo e intentará seducir a Remigio (Claudio Arredondo).

Por otro lado, el abogado Valderrama le revelará a Igor (Osvaldo Silva) que Carlos (Álvaro Rudolphy) se entregó a la policía.

La noticia llegará a oídos de Mariana (Paola Volpato), quien se desmayará al enterarse de que el plan de su marido no resultó.

Aguas de Oro / Mega

Paz y Laura se enterarán que Carlos se entregó a la policía

Minutos más tarde, Igor irá en busca de Paz (Magdalena Müller) y Laura (Josefina Fiebelkorn) para contarles que Carlos se entregó a la policía.

La noticia dejará en shock a las hermanas Ruiz-Tagle, situación que también será escuchada por Franklin (Francisco Ossa) y Miguel (Nicolás Oyarzún).