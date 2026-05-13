¿Conseguirá su perdón? Carlos visitará de sorpresa a Paz en el último capítulo de Aguas de Oro

13 may. 2026 - 22:38 hrs.

En el avance del último capítulo de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) le expresará a Karla (Carolina Arregui) su frustración por no poder postular a un cargo público y su temor a no encontrar trabajo. Frente a esto, la madre de Lautaro (Francisco Puelles) le propondrá que sea su asesor personal.

Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) y Laura (Josefina Fiebelkorn) intentarán convencer a Paz (Magdalena Müller) de darle una nueva oportunidad a su padre.

En eso, la pareja de Franklin (Francisco Ossa) le dirá que es momento de dar vuelta a la página, y que el exalcalde no fue tan malo como piensa, puesto que la salvó de ir a la cárcel.

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Carlos buscará el perdón de Paz

Durante la inauguración de la exposición de arte de Igor Navarro (Osvaldo Silva), Carlos se encontrará con Clarita, quien tendrá en sus manos un especial peluche, el cual le dará una increíble idea.

Acto seguido, quien fuese alcalde de El Álamo irá hasta las oficinas del hotel para sorprender a una solitaria Paz.