Aguas de Oro - Capítulo 146: Carlos sale de la cárcel y recibe especial bienvenida en El Álamo
En el capítulo 146 de Aguas de Oro, ocurre un salto temporal de cinco años que trae una serie de cambios. El primero de ellos es la salida de Carlos (Álvaro Rudolphy) de la cárcel.
Karla (Carolina Arregui) es quien llega a buscar a su enamorado, quien no espera ni cinco minutos para proponerle matrimonio. ¿La respuesta? Un sí rotundo.
La vida de los Soto Pereira también cambia. Mientras Aurora (Claudia Pérez) se convierte en alcaldesa y Remigio (Claudio Arredondo) en su mano derecha, Carola (Constanza Araya) viaja por el mundo con su hijo.
El encuentro entre Carlos y su nieta
Pese al temor inicial de Carlos, quien pensó que no sería bienvenido en su pueblo, la nueva administración y sus habitantes le prepararon un especial recibimiento.
En medio del evento, Miguel (Nicolás Oyarzún) aparece con su pequeña hija, a quien anima para que vaya donde su abuelo, provocando un momento único.Ve el capítulo en
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