Aguas de Oro - Capítulo 140: Toda la familia de Carlos es detenida
En el capítulo 140 de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) conoce su celda en la cárcel, donde se reencuentra con viejos conocidos.
Entre ellos está el abogado Valderrama (Christian Zúñiga), quien, consumido por la rabia, golpea en el rostro al exalcalde al creer que fue él quien lo delató ante las autoridades.
Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) enfrenta a Karla (Carolina Arregui) y la culpa de haber convencido a su marido de confesar sus delitos.
Toda la familia de Carlos es detenida
Además, las autoridades detienen a Victoria (Loreto Valenzuela), Mariana (Paola Volpato) e Igor (Osvaldo Silva) por la estafa de los pozones mágicos, lo que es presenciado por los habitantes de El Álamo.
Lo mismo ocurre con Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller), quienes deberán demostrar su implicación en los delitos que se le imputan a su padre.Ve el capítulo en
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