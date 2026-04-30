Victoria, Mariana e Igor serán detenidos en el capítulo 140 de Aguas de Oro

30 abr. 2026 - 22:32 hrs.

En el avance del capítulo 140 de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) estará furiosa con Karla (Carolina Arregui).

La dueña del hotel responsabilizará a la alcaldesa por la decisión de Carlos (Álvaro Rudolphy) de entregarse a las autoridades, motivo por el que incluso intentará agredirla.

Por otro lado, Carlos se reencontrará en la cárcel con el abogado Valderrama (Christian Zúñiga), instancia en la que recibirá una ingrata sorpresa.

Aguas de Oro / Mega

Victoria, Mariana e Igor serán detenidos

Además, continuarán las repercusiones en torno al caso de Carlos, el cual será reabierto para su investigación.

En este contexto, las autoridades decidirán detener a Victoria (Loreto Valenzuela), Mariana (Paola Volpato) e Igor (Osvaldo Silva), quienes se sumarán a Carlos en el bullado caso de los pozones mágicos.