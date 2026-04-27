Aguas de Oro - Capítulo 136: Mariana logra evitar que Carlos sea descubierto
En el capítulo 136 de Aguas de Oro, Mariana (Paola Volpato) le miente a la pareja de Carola (Constanza Araya) para evitar que Carlos (Álvaro Rudolphy) sea descubierto.
Gracias a su convincente actuación, la dueña del hotel logra salir del paso y consigue llevar a su esposo de regreso a la capital.
Por otro lado, Salomé (Ingrid Cruz) le revela a Ayelén (Vivianne Dietz) que su madre está muy enferma, por lo que deberá volver a su país de origen.
Laura y Paz se van de su hogar
Además, Laura (Josefina Fiebelkorn) decide dejar su hogar tras descubrir que Victoria (Loreto Valenzuela) e Igor (Osvaldo Silva) fueron cómplices en la falsa muerte de su padre.
En paralelo, Paz (Magdalena Müller) toma la misma decisión y recurre a Lautaro (Francisco Puelles) para pedirle alojamiento, instancia en la que además le confiesa la verdad sobre Carlos.Ve el capítulo en
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