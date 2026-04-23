Laura y Paz se irán de su casa en el capítulo 136 de Aguas de Oro

23 abr. 2026 - 22:30 hrs.

En el avance del capítulo 136 de Aguas de Oro, Laura (Josefina Fiebelkorn) le pedirá alojamiento a Miguel (Nicolás Oyarzún) luego de descubrir que su padre sigue con vida.

Lo mismo hará Paz (Magdalena Müller) con Lautaro (Francisco Puelles), a quien posteriormente le revelará que Carlos (Álvaro Rudolphy) está vivo.

Por otra parte, Salomé (Ingrid Cruz) le contará a Ayelén (Vivianne Dietz) que no podrá asistir a su matrimonio, ya que debe regresar a su país natal debido a la enfermedad de su madre.

Aguas de Oro / Mega

Mariana recriminará a Victoria e Igor

Además, Mariana (Paola Volpato) sostendrá una tensa conversación con Victoria (Loreto Valenzuela) e Igor (Osvaldo Silva).

La dueña del hotel acusará a sus suegros de psicópatas por haber ayudado a Carlos a fingir su muerte.

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