Carlos impactará a todos con su declaración en el capítulo 143 de Aguas de Oro

06 may. 2026 - 22:35 hrs.

En el avance del capítulo 143 de Aguas de Oro, Carola (Constanza Araya) y Braulio (Andrew Bargsted) tendrán una íntima conversación con Aurora (Claudia Pérez).

Sin rodeos, la joven le preguntará a su madre si es cierto que Remigio (Claudio Arredondo) mantiene una relación amorosa con Enriqueta (Jacqueline Boudon).

Carlos impactará a todos con su declaración

Además, se dará inicio al juicio contra Victoria (Loreto Valenzuela), Carlos (Álvaro Rudolphy) e Igor (Osvaldo Silva).

Aguas de Oro / Mega

Durante el proceso, el exalcalde de El Álamo sorprenderá a todos los presentes con una inesperada declaración.

"Quiero decir que soy culpable. Soy culpable de los cargos que se me imputan. Es decir, soy absolutamente culpable", expresará.