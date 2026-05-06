Carlos impactará a todos con su declaración en el capítulo 143 de Aguas de Oro
En el avance del capítulo 143 de Aguas de Oro, Carola (Constanza Araya) y Braulio (Andrew Bargsted) tendrán una íntima conversación con Aurora (Claudia Pérez).
Sin rodeos, la joven le preguntará a su madre si es cierto que Remigio (Claudio Arredondo) mantiene una relación amorosa con Enriqueta (Jacqueline Boudon).
Carlos impactará a todos con su declaración
Además, se dará inicio al juicio contra Victoria (Loreto Valenzuela), Carlos (Álvaro Rudolphy) e Igor (Osvaldo Silva).
Durante el proceso, el exalcalde de El Álamo sorprenderá a todos los presentes con una inesperada declaración.
"Quiero decir que soy culpable. Soy culpable de los cargos que se me imputan. Es decir, soy absolutamente culpable", expresará.Ve el capítulo en
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