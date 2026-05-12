Carlos cumplirá su condena y le pedirá matrimonio a Karla en el capítulo 146 de Aguas de Oro

12 may. 2026 - 22:38 hrs.

En el avance del capítulo 146 de Aguas de Oro, se muestra un salto temporal de cinco años, donde se ve a Mariana (Paola Volpato) como trabajadora del municipio.

Aurora (Claudia Pérez) será electa como la nueva alcaldesa de El Álamo, siendo Remigio (Claudio Arredondo) su mano derecha, con quien tendrá un romántico encuentro en el municipio.

Por su parte, Miguel (Nicolás Oyarzún) le sugerirá a Laura (Josefina Fiebelkorn) que le dé la oportunidad a Carlos (Álvaro Rudolphy) de conocer a su nieta.

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Lautaro y Paz esperarán un bebé

Mientras que Lautaro (Francisco Puelles) tendrá una romántica conversación con Paz (Magdalena Müller), quien lucirá una pancita de embarazada.

Por último, Carlos cumplirá su condena y saldrá de la cárcel, donde será esperado por Karla (Carolina Arregui), a quien le pedirá matrimonio.