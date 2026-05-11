Aguas de Oro - Capítulo 144: Carlos recibe su condena tras cuatro meses de investigación

11 may. 2026 - 22:30 hrs.

En el capítulo 144 de Aguas de Oro, Victoria (Loreto Valenzuela) tiene una íntima conversación con Laura (Josefina Fiebelkorn) sobre el presente judicial de Carlos (Álvaro Rudolphy) e Igor (Osvaldo Silva).

Sobre la misma, la mujer le confiesa que, pese a estar en prisión preventiva, su pareja le pidió matrimonio.

Luego de un salto temporal de cuatro meses, llega la audiencia del exalcalde de El Álamo y su padre, con una expectación dantesca por parte de la prensa.

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La condena de Carlos

En la lectura de sentencia, el juez determinó que Igor quedase libre, mientras que Carlos fue declarado culpable como autor de estafa reiterada, falsificación de instrumento público, asociación ilícita y obstrucción de la investigación.

En consecuencia, se condenó a la pena de cinco años y un día, más la inhabilitación de cargos públicos. La sentencia fue celebrada por el exjefe comunal y su familia, puesto que logró rebajar los 20 años que pedía fiscalía.