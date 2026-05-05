Aguas de Oro - Capítulo 141: La romántica promesa de Karla a Carlos
En el capítulo 141 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) le asegura a Carlos (Álvaro Rudolphy) que está dispuesta a esperarlo todo el tiempo que sea necesario.
La respuesta deja muy contento al exalcalde, aunque él mismo advierte que podría enfrentar varios años en prisión.
Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) sufre una descompensación justo antes de ser interrogada por la estafa de los pozones mágicos, lo que genera gran preocupación en su familia.
El nuevo abogado de la familia de Carlos
Además, Mariana (Paola Volpato) contacta al abogado Mauricio (Andrés Velasco), quien además es su expareja, para que asuma la defensa de la familia.
Al llegar, y con total convicción, el profesional le asegura a Franklin (Francisco Ossa) que pronto logrará sacar a todos en libertad.Ve el capítulo en
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