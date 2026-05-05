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Aguas de Oro - Capítulo 141: La romántica promesa de Karla a Carlos

  • Por Mega

En el capítulo 141 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) le asegura a Carlos (Álvaro Rudolphy) que está dispuesta a esperarlo todo el tiempo que sea necesario.

La respuesta deja muy contento al exalcalde, aunque él mismo advierte que podría enfrentar varios años en prisión.

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Por otro lado, Laura (Josefina Fiebelkorn) sufre una descompensación justo antes de ser interrogada por la estafa de los pozones mágicos, lo que genera gran preocupación en su familia.

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El nuevo abogado de la familia de Carlos

Además, Mariana (Paola Volpato) contacta al abogado Mauricio (Andrés Velasco), quien además es su expareja, para que asuma la defensa de la familia.

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Al llegar, y con total convicción, el profesional le asegura a Franklin (Francisco Ossa) que pronto logrará sacar a todos en libertad.

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