Laura estará preocupada por su diagnóstico médico en el capítulo 142 de Aguas de Oro

05 may. 2026 - 22:32 hrs.

En el avance del capítulo 142 de Aguas de Oro, Remigio (Claudio Arredondo) irá en busca de Aurora (Claudia Pérez).

Al interior de la oficina de la alcaldesa, el extrabajador del municipio intentará aclarar las dudas de su esposa respecto a su orientación sexual.

Por otro lado, Carlos (Álvaro Rudolphy) se enterará de que al día siguiente comenzará su proceso de formalización.

Aguas de Oro / Mega

Laura estará preocupada por su diagnóstico médico

Además, Franklin (Francisco Ossa) le revelará a Laura (Josefina Fiebelkorn) que su sangrado fue controlado, pero que deberá someterse a nuevos exámenes.

Esta situación dejará muy preocupada a la joven, quien temerá que su bebé siga en riesgo.