Aguas de Oro - Capítulo 139: El emotivo discurso de Carlos

30 abr. 2026 - 22:25 hrs.

En el capítulo 139 de Aguas de Oro, Enriqueta (Jacqueline Boudon) cumple su deseo y pasa la noche con Remigio (Claudio Arredondo).

En paralelo, Aurora (Claudia Pérez) comienza a sospechar que su esposo está desarrollando una atracción hacia Carlos (Álvaro Rudolphy), por lo que decide ir a buscarlo para obtener respuestas.

Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) se desmaya al enterarse de que su esposo se entregó voluntariamente a las autoridades, preocupando a toda su familia.

Aguas de Oro / Mega

El emotivo discurso de Carlos

Además, la detención de Carlos se hace pública y la prensa se agolpa en la comisaría donde permanece arrestado.

En el lugar, el exalcalde aprovecha la instancia para pedir perdón a todas las personas que engañó, acompañado de un emotivo discurso dirigido a la mujer que ama.