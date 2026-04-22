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Aguas de Oro - Capítulo 134: Las dolorosas palabras de Paz y Laura a Carlos

  • Por Mega

En el capítulo 134 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) escucha que Carlos (Álvaro Rudolphy) planea salir del país para evadir a las autoridades.

Decidido a que el exalcalde enfrente las consecuencias de sus actos, el periodista opta por contarle toda la verdad a Paz (Magdalena Müller) y Laura (Josefina Fiebelkorn).

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Por su parte, Karla (Carolina Arregui) ignora las llamadas de Carlos, quien insiste en concretar un último encuentro.

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Las dolorosas palabras de Paz y Laura a Carlos

Además, Carlos deja todo preparado para abandonar El Álamo y comenzar una nueva vida en Europa.

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Sin embargo, antes de escapar, el exalcalde se enfrenta inesperadamente a Paz y Laura, quienes descargan toda su rabia tras conocer su engaño.

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