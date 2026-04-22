Aguas de Oro - Capítulo 134: Las dolorosas palabras de Paz y Laura a Carlos

22 abr. 2026 - 22:24 hrs.

En el capítulo 134 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) escucha que Carlos (Álvaro Rudolphy) planea salir del país para evadir a las autoridades.

Decidido a que el exalcalde enfrente las consecuencias de sus actos, el periodista opta por contarle toda la verdad a Paz (Magdalena Müller) y Laura (Josefina Fiebelkorn).

Por su parte, Karla (Carolina Arregui) ignora las llamadas de Carlos, quien insiste en concretar un último encuentro.

Aguas de Oro / Mega

Las dolorosas palabras de Paz y Laura a Carlos

Además, Carlos deja todo preparado para abandonar El Álamo y comenzar una nueva vida en Europa.

Sin embargo, antes de escapar, el exalcalde se enfrenta inesperadamente a Paz y Laura, quienes descargan toda su rabia tras conocer su engaño.

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