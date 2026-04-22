Aguas de Oro - Capítulo 134: Las dolorosas palabras de Paz y Laura a Carlos
En el capítulo 134 de Aguas de Oro, Miguel (Nicolás Oyarzún) escucha que Carlos (Álvaro Rudolphy) planea salir del país para evadir a las autoridades.
Decidido a que el exalcalde enfrente las consecuencias de sus actos, el periodista opta por contarle toda la verdad a Paz (Magdalena Müller) y Laura (Josefina Fiebelkorn).
Por su parte, Karla (Carolina Arregui) ignora las llamadas de Carlos, quien insiste en concretar un último encuentro.
Las dolorosas palabras de Paz y Laura a Carlos
Además, Carlos deja todo preparado para abandonar El Álamo y comenzar una nueva vida en Europa.
Sin embargo, antes de escapar, el exalcalde se enfrenta inesperadamente a Paz y Laura, quienes descargan toda su rabia tras conocer su engaño.
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