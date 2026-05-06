Aguas de Oro - Capítulo 142: La preocupación de Laura por su embarazo

06 may. 2026 - 22:25 hrs.

En el capítulo 142 de Aguas de Oro, Franklin (Francisco Ossa) le revela a Laura (Josefina Fiebelkorn) que su sangrado logró ser controlado, aunque igualmente deberá someterse a más exámenes.

La noticia deja muy preocupada a la joven, quien teme por la salud de su futuro hijo.

Por otro lado, el cabo Gutiérrez decide poner fin a su relación con Carola (Constanza Araya), todo esto debido al rumor que gira en torno a Remigio (Claudio Castellón).

Aguas de Oro / Mega

La inesperada propuesta de Igor a Victoria

Además, Victoria (Loreto Valenzuela) e Igor (Osvaldo Silva) protagonizan una amena conversación recordando anécdotas del pasado, mientras permanecen detenidos por ayudar a Carlos (Álvaro Rudolphy) en su falsa muerte.

En ese contexto, el actor sorprende a la mujer que ama con una inesperada propuesta de matrimonio.