Aguas de Oro - Capítulo 137: La romántica petición de Laura a Miguel

28 abr. 2026 - 22:24 hrs.

En el capítulo 137 de Aguas de Oro, el abogado Valderrama (Christian Zúñiga) le revela a Carlos (Álvaro Rudolphy) que tiene todo preparado para que abandone el país ese mismo día.

Sin embargo, tras recordar el duro momento que vivió con sus hijas, el exalcalde toma una decisión radical y se dirige a una estación de policía con la intención de confesar sus delitos.

Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) le entrega explicaciones a Franklin (Francisco Ossa) sobre las razones que la llevaron a ayudar a Carlos a escapar.

Aguas de Oro / Mega

La romántica petición de Laura a Miguel

Además, Laura (Josefina Fiebelkorn) le agradece a Miguel (Nicolás Oyarzún) por el apoyo que le ha brindado en el último tiempo.

Tras esto, la joven aprovecha la instancia para hacerle una romántica e inesperada propuesta al periodista, quien queda completamente en shock.