Aguas de Oro - Capítulo 138: Carlos se entrega a las autoridades
En el capítulo 138 de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) llega a la comisaría con la intención de entregarse a las autoridades.
Sin embargo, el policía a cargo le informa que no puede detenerlo, lo que provoca que el exalcalde pierda el control y termine suplicando que lo envíen a la cárcel.
Por otro lado, Ayelén (Vivianne Dietz) le confiesa a Karla (Carolina Arregui) que tiene un mal presentimiento respecto a Salomé (Ingrid Cruz) y Alamiro (Roberto Farías).
Las sospechas de Carola y Braulio
Además, Braulio (Andrew Bargsted) encuentra una foto de Carlos en la billetera de Remigio (Claudio Arredondo), situación que decide comentar con Carola (Constanza Araya).
Ante este hallazgo, ambos comienzan a sospechar que su padre podría tener un interés amoroso hacia el exedil.Ve el capítulo en
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