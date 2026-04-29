Aguas de Oro - Capítulo 138: Carlos se entrega a las autoridades

29 abr. 2026 - 22:23 hrs.

En el capítulo 138 de Aguas de Oro, Carlos (Álvaro Rudolphy) llega a la comisaría con la intención de entregarse a las autoridades.

Sin embargo, el policía a cargo le informa que no puede detenerlo, lo que provoca que el exalcalde pierda el control y termine suplicando que lo envíen a la cárcel.

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Por otro lado, Ayelén (Vivianne Dietz) le confiesa a Karla (Carolina Arregui) que tiene un mal presentimiento respecto a Salomé (Ingrid Cruz) y Alamiro (Roberto Farías).

Aguas de Oro / Mega

Las sospechas de Carola y Braulio

Además, Braulio (Andrew Bargsted) encuentra una foto de Carlos en la billetera de Remigio (Claudio Arredondo), situación que decide comentar con Carola (Constanza Araya).

Ante este hallazgo, ambos comienzan a sospechar que su padre podría tener un interés amoroso hacia el exedil.