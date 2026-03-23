Aguas de Oro - Capítulo 117: El descuido de Carlos que hace sospechar a Karla
En este capítulo de Aguas de Oro, Ayelén (Vivianne Dietz) le pregunta a Ángel (José Antonio Raffo) si fue él quien delató a Bruno (Andrew Bargsted) ante las autoridades.
Por otro lado, Mariana (Paola Volpato) se arma de valor para confesarle a su familia que quiere iniciar un romance con Franklin (Francisco Ossa).
La confesión desata una tensa discusión familiar que deja a Laura (Josefina Fiebelkorn) profundamente afectada.
El descuido de Carlos que hace sospechar a Karla
Además, Igor (Osvaldo Silva) se hace pasar por un trabajador de una compañía telefónica para que Carlos (Álvaro Rudolphy) pueda escuchar la voz de Karla (Carolina Arregui).
Sin embargo, durante la llamada, el exalcalde de El Álamo tiene un descuido que hace sospechar a la chofer que aún se encuentra con vida.Ve el capítulo en
Leer más de
Más Capítulos
-
Aguas de Oro - Capítulo 116: Paz descubre el gran secreto de Mariana
-
Aguas de Oro - Capítulo 115: La tensa discusión de Carlos y su padre
-
Aguas de Oro - Capítulo 114: Ángel revela el escondite de Braulio
-
Aguas de Oro - Capítulo 113: El padre de Carlos recibe una inesperada visita
-
Aguas de Oro - Capítulo 112: Ayelén encuentra el escondite de Braulio
-
Aguas de Oro - Capítulo 111: El pueblo de El Álamo despide a Carlos