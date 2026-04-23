Aguas de Oro - Capítulo 135: Carlos está a punto de ser descubierto

23 abr. 2026 - 22:30 hrs.

En el capítulo 135 de Aguas de Oro, Laura (Josefina Fiebelkorn) y Paz (Magdalena Müller) regresan a su hogar tras descubrir que su padre está con vida.

Furiosas y afectadas por la noticia, ambas deciden contarle toda la verdad a Mariana (Paola Volpato), quien queda completamente en shock.

Por su parte, Karla (Carolina Arregui) vuelve a reunirse con Carlos (Álvaro Rudolphy) para pedirle que se entregue a las autoridades, asegurando que es la única forma de que sus hijas puedan perdonarlo.

Aguas de Oro / Mega

Carlos está a punto de ser descubierto

Además, Mariana se reencuentra con Carlos y le pide explícitamente que no se entregue a la policía, advirtiéndole que, de hacerlo, toda su familia podría terminar en prisión.

Ante este escenario, la dueña del hotel decide ayudar a su esposo a escapar, aunque en el camino se enfrenta a un obstáculo que podría arruinar todos sus planes.