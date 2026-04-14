Aguas de Oro - Capítulo 129: La incómoda pregunta de Miguel a Igor
En el capítulo 129 de Aguas de Oro, Remigio (Claudio Arredondo) acepta ayudar a Carlos (Álvaro Rudolphy) tras enterarse de todos sus planes.
Sin embargo, al llegar a su casa, Carola (Constanza Araya) encuentra el celular del alcalde y le exige explicaciones a su padre.
Por otro lado, Karla (Carolina Arregui) sorprende a Mariana (Paola Volpato) con una inesperada propuesta.
La incómoda pregunta de Miguel a Igor
Además, Miguel (Nicolás Oyarzún) pone en aprietos a Igor (Osvaldo Silva) con una incómoda pregunta.
El periodista encara directamente al padre de Carlos y le consulta quién es la otra persona que se encontraba escondida en su hogar.Ve el capítulo en
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