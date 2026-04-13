"¿Max se fue con la Fabiola a Miami?": Javiera incomodará a Anita con su pregunta en el capítulo 108 de RDS

13 abr. 2026 - 23:33 hrs.

Presentado por Fashion's Park

En el avance del capítulo 108 de Reunión de Superados, Matilde (Ignacia Baeza) le advirtió a Javiera (Daniela Ramírez) que Max (Álvaro Espinoza) podría estar en Miami con su amante.

Gracias a Coke (Diego Muñoz), la abogada descubrió que Fabiola (Florencia Berner) devolvió su departamento y uno de sus mayores temores es que el empresario deje de pagar la pensión alimenticia a los hijos de su amiga.

Anita contra la espada y la pared

Javi sospechaba que Anita (Maricarmen Arrigorriaga) le ocultaba cosas y, por fin, le preguntará si su ex le mintió sobre este supuesto viaje de negocios.

Reunión de Superados / Mega

"Max no se fue solo a Miami, ¿cierto?", dirá Javi a su exsuegra, quien no emitirá palabra.

Por esta razón, insistirá: "Por favor, no me mienta. ¿Max se fue con la Fabiola a Miami?". Anita ha tapado muchos secretos de su hijo, pero sabe que obra mal. ¿Esta vez se atreverá a destapar lo del embarazo de Fabiola?