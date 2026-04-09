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Aguas de Oro - Capítulo 127: La furia de Victoria por los planes de Carlos

  • Por Mega

En el capítulo 127 de Aguas de Oro, Karla (Carolina Arregui) está convencida de que vio a Carlos (Álvaro Rudolphy) en la municipalidad.

En compañía de Rolando (Roberto Farías) y Miguel (Nicolás Oyarzún), la alcaldesa revisa la cámara de seguridad, donde claramente aparece otro hombre junto a ella.

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Por otro lado, la familia Soto-Pereira estalla de felicidad tras conseguir la libertad, poniendo fin a más de dos meses encerrados en su casa.

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La furia de Victoria por los planes de Carlos

Además, Victoria (Loreto Valenzuela) encara a Carlos (Álvaro Rudolphy) luego de enterarse de que varias personas lo vieron merodeando en El Álamo.

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El exalcalde aprovecha la instancia para revelarle sus planes a futuro, lo que deja profundamente indignada a su madre.

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