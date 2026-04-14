Burgos se restará de atacar a los Guerrero: Así lo amenazará Luis Emilio en el capítulo 274 de EJDO

14 abr. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 274 de El Jardín de Olivia, el subprefecto Burgos (Juan Carlos Cáceres) se negará a ejecutar la muerte de la familia Guerrero, pero se dará cuenta que es imposible decirle "no" a Luis Emilio (Alejandro Trejo) sin sufrir las consecuencias.

Walker indicará que dar un paso al costado lo convierte en un "cabo suelto", igual que Bernardita (Catalina Guerra) y Omar (César Sepúlveda).

El Jardín de Olivia / Mega

El talón de Aquiles de Burgos

Además, hizo hincapié en que la salud de su esposa está en juego. Después de todo, fue por ella que estuvo dispuesto a ensuciarse las manos.

"Si no lo haces tú, lo hará otro, (...) mientras tu mujer agoniza porque no tiene las luquitas para pagar el tratamiento médico. Así funciona la salud en este país, Burgos: no hay platita, no hay tratamiento, y sin remedios, tu mujer va a empezar a oler a gladiolos", dirá Luis Emilio.

Burgos tendrá que poner en la balanza a su familia y la vida de los Guerrero.