¿Qué pedirá a cambio? Samuel realizará un trato con Luis Emilio en el capítulo 307 de EJDO

29 may. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 307 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) realizará una visita a Luis Emilio (Alejandro Trejo), con un objetivo claro.

A pesar de las advertencias que le hizo Diana (Nicole Espinoza), Samuel llegará a la cárcel para hacer un trato con su padre biológico, todo con el objetivo de salvar a su familia.

Samuel no le cree a Luis Emilio

Recordemos que antes de visitar la cárcel, Samuel realizó una llamada de celular, buscando alguna forma para proteger a su familia.

El Jardín de Olivia

"Ya, deje de engrupir, caballero, si todo el mundo sabe que es usted. Siempre es usted el que está detrás de todas las cosas malas que le pasan a mi familia. Lo único que queremos es estar tranquilos. Por favor, deje de seguir cag... la vida", señaló durante la llamada.

Samuel le pidió a su padre que no se relacionara con su familia porque luego de todo lo ocurrido, están intentando llevar una vida normal: "Por favor, quiero que nos deje vivir tranquilos".

Ante las súplicas de su hijo, Luis Emilio señaló que no creía que Diana piense igual que el adolescente. "La Diana está asustada. Todos estamos asustados de que usted nos haga algo", responderá Samu.

Para sorpresa del joven, Diana llegará a la cárcel y se reunirá con su hermano y Luis Emilio: "¿Qué clase de trato estás haciendo con este criminal?".

Samuel revelará que Luis Emilio aceptó no molestar más a su familia, sin embargo, Diana no creerá que esto haya sido gratuito y algo debe haber planeado.