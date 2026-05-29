¡Clemente como rehén! Franco descubrió a los intrusos de la parcela y frustró su intento de rescate en EJDO

29 may. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) fue descubierto por Franco (Emilio Edwards) mientras intentaba sacar fotos de la parcela donde retienen a Oli (Violeta Silva).

Con un arma, amenazó a Walker para que saliera del furgón donde se escondía, pero bajó la guardia y no se dio cuenta que Salcedo estaba a su espalda, apuntándolo con su propia pistola.

Olivia está primero

En esta tensa situación es que Barraza hizo un rápido movimiento y tomó al empresario como rehén para forzarlos a tomar una decisión: "Yo no soy el único que tiene un arma en esta parcela. Si mis socios llegan a escuchar un tiro o ver algo extraño, imagínate lo que va a pasar. Quizá tu amigo me pegue un tiro, pero no van a alcanzar a llegar a la cabaña donde está la niña...".

El Jardín de Olivia / Mega

Esta era la última oportunidad que le daba a Clemente para una retirada limpia y él aceptó porque no quería comprometer la seguridad de Oli. Salcedo bajó el arma y se subió al furgón.

"Ni se molesten en volver porque la niña ya no va a estar aquí. Si intentan algo más, hasta ahí va a llegar mi palabra", sostuvo el matón de Luis Emilio (Alejandro Trejo).