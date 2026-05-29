¡Clemente como rehén! Franco descubrió a los intrusos de la parcela y frustró su intento de rescate en EJDO
En el capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) fue descubierto por Franco (Emilio Edwards) mientras intentaba sacar fotos de la parcela donde retienen a Oli (Violeta Silva).
Con un arma, amenazó a Walker para que saliera del furgón donde se escondía, pero bajó la guardia y no se dio cuenta que Salcedo estaba a su espalda, apuntándolo con su propia pistola.
Olivia está primero
En esta tensa situación es que Barraza hizo un rápido movimiento y tomó al empresario como rehén para forzarlos a tomar una decisión: "Yo no soy el único que tiene un arma en esta parcela. Si mis socios llegan a escuchar un tiro o ver algo extraño, imagínate lo que va a pasar. Quizá tu amigo me pegue un tiro, pero no van a alcanzar a llegar a la cabaña donde está la niña...".Ir a la siguiente nota
Esta era la última oportunidad que le daba a Clemente para una retirada limpia y él aceptó porque no quería comprometer la seguridad de Oli. Salcedo bajó el arma y se subió al furgón.
"Ni se molesten en volver porque la niña ya no va a estar aquí. Si intentan algo más, hasta ahí va a llegar mi palabra", sostuvo el matón de Luis Emilio (Alejandro Trejo).Ve el capítulo en