Samu hizo caso omiso de los consejos de Diana y llamó a Luis Emilio en El Jardín de Olivia

29 may. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) le pidió a su hermano menor mantenerse alejado de Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero el adolescente estaba convencido de que podía hacer algo para defender a su familia.

Buscando en internet obtuvo el número de teléfono de la cárcel y llamó a su padre, quien se sorprendió de que lo contactara.

Un posible "arreglo" entre padre e hijo

"Usted amenazó a la Diana y le dijo que me iba a secuestrar a mí también. Yo quería pedirle que nos deje en paz de una vez por todas. Todo el mundo sabe que es usted el que siempre está detrás de las cosas malas que le pasan a mi familia... Lo único que queremos es estar tranquilos", pidió Samu (Simón Beltrán).

El Jardín de Olivia / Mega

Con astucia y algo de orgullo, Luis Emilio rió y le propuso hacer un trato. Eso sí, tendría que ser en persona.

"Me gusta que seas así, bien parado en la hilacha, miércale. Como yo algo sé de negocios, creo que tú y yo podemos llegar a un muy buen arreglo, pero un tema tan delicado tendríamos que hablarlo cara a cara. Una conversación de padre a hijo. ¿Qué me dices, Samuel, te gustaría venir a visitarme?".