El Jardín de Olivia - Capítulo 306: Dos infiltrados para rescatar a Oli

29 may. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) no hizo caso de los consejos de su hermana y llamó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) a la cárcel. El empresario se sorprendió de que fuera él quien tomara la iniciativa.

Con ingenuidad, el adolescente le pidió que los dejara en paz y Walker lo citó para tener un encuentro frente a frente en el recinto penal. Samu estuvo de acuerdo y le ocultó a Diana (Nicole Espinoza) sus planes.

El Jardín de Olivia / Mega

La fallida recolección de evidencia

Clemente (Pipo Gormaz) y Salcedo ingresaron a la parcela donde retienen a Olivia (Violeta Silva), disfrazados como técnicos del internet. Se creó un fallo de conexión para que les permitieran entrar a hacer reparaciones.

El padre de la niña se quedó en el furgón para sacar fotos y tener evidencia para la policía. De hecho, retrató a Franco Barraza (Emilio Edwards) a lo lejos, pero este hombre presintió que algo no iba bien.

Con una pistola, sorprendió a Clemente en el vehículo y lo amenazó, frustrando el rescate.