¿Lo descubrirán? Clemente volverá a la parcela y sacará fotos de Franco Barraza en el capítulo 306 de EJDO

29 may. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) no se quedará tranquilo mientras espera que la policía actúe y volverá a la parcela donde retienen a su hija.

Escondido en un vehículo, Walker comenzará a sacar una gran cantidad de fotos que sirvan como evidencia después del rescate de Olivia (Violeta Silva). Quizá los secuestradores caigan ante la justicia y eso los lleve al autor intelectual de todo esto... su propio padre.

Franco tendrá un presentimiento

Franco (Emilio Edwards) saldrá al exterior un momento, cubierto como siempre con una mascarilla que oculta parte de su cara.

El Jardín de Olivia / Mega

Clemente lo retratará, pero aunque esté oculto y lejos, Barraza detectará algo extraño en el ambiente.

¿Será que Franco lo descubrirá y todo intento por salvar a Olivia será en vano?