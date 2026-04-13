Asistente de párvulos y bartender: ¿Quién es Sofía Surriba, la nueva Miss Universo Concepción 2026?

13 abr. 2026 - 18:55 hrs.

La elección de las representantes locales para el Miss Universo Chile 2026 no se detiene, y ya tenemos a una nueva candidata confirmada para el certamen a nivel nacional.

Se trata de Sofía Surriba, quien este fin de semana recién pasado se convirtió en la flamante Miss Universo Concepción de este año.

Sofía Surriba es la representante de Concepción en el Miss Universo Chile 2026

La joven se transformó en la candidata de la comuna penquista a sus 24 años y promete dejarlo todo para quedarse con la corona y representar a Chile en el concurso mundial.

Sofía es asistente de párvulos de profesión, pero ahora se desempeña como bartender. Pero eso no es todo, ya que, en una muestra de sus variadas capacidades, también es bailarina en una compañía de danza de Concepción, además de tener trabajos como modelo publicitaria.

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Tras coronarse como Miss Universo Concepción, la joven manifestó que “aún no lo puedo creer, pero todo el esfuerzo, la dedicación y el amor que puse en este camino, hoy tienen sentido”.

“Gracias a mi familia, a mis amigos, a quienes estuvieron ahí, a los jurados y a la organización por hacer esto posible”, concluyó Sofía.

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