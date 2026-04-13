"Usted va a confesar": Este es el brutal método con el que Gloria quiso hacer hablar a Luis Emilio en EJDO
En el capítulo 272 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) decidió jugar sucio con Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque sabe que la justicia nunca llegará.
Después de amarrarlo firmemente a la silla, lo despertó y le mostró una fotografía de Ángela (Ana Domínguez): "Ella era una mujer magnífica, trabajadora. Mientras usted le hacía todas las cochinadas, ella igual todos los días tenía una sonrisa para su hijo, porque era una tremenda mujer y una tremenda madre".
"Mire acá, él es mi cuñado, Raúl, que se tuvo que quedar con mi sobrino, que era guagüito todavía, y lo supo sacar adelante a pesar de todo. Por ellos estoy haciendo todo esto, ¡asesino de mier...!", gritó la madre de Karina (Jacinta Rodríguez).Ir a la siguiente nota
Con su teléfono en mano, Gloria lo conminó a decir la verdad. "Usted va a confesar frente a todo el mundo lo que le hizo a su mujer Bernardita Vial y lo que le hizo a mi hermana. Va a contar con lujo de detalle todo lo que hizo para que no quepa duda de que usted las asesinó".
Sin embargo, Walker no habló y la peluquera tomó medidas más drásticas. Tal como fue asfixiada Ángela, ella puso una bolsa en la cabeza del empresario para quitarle el aire y hacerlo recapacitar: o confiesa, o muere.Ve el capítulo en