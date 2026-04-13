"Usted va a confesar": Este es el brutal método con el que Gloria quiso hacer hablar a Luis Emilio en EJDO

13 abr. 2026 - 18:05 hrs.

En el capítulo 272 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) decidió jugar sucio con Luis Emilio (Alejandro Trejo) porque sabe que la justicia nunca llegará.

Después de amarrarlo firmemente a la silla, lo despertó y le mostró una fotografía de Ángela (Ana Domínguez): "Ella era una mujer magnífica, trabajadora. Mientras usted le hacía todas las cochinadas, ella igual todos los días tenía una sonrisa para su hijo, porque era una tremenda mujer y una tremenda madre".

"Mire acá, él es mi cuñado, Raúl, que se tuvo que quedar con mi sobrino, que era guagüito todavía, y lo supo sacar adelante a pesar de todo. Por ellos estoy haciendo todo esto, ¡asesino de mier...!", gritó la madre de Karina (Jacinta Rodríguez).

El Jardín de Olivia / Mega

Con su teléfono en mano, Gloria lo conminó a decir la verdad. "Usted va a confesar frente a todo el mundo lo que le hizo a su mujer Bernardita Vial y lo que le hizo a mi hermana. Va a contar con lujo de detalle todo lo que hizo para que no quepa duda de que usted las asesinó".

Sin embargo, Walker no habló y la peluquera tomó medidas más drásticas. Tal como fue asfixiada Ángela, ella puso una bolsa en la cabeza del empresario para quitarle el aire y hacerlo recapacitar: o confiesa, o muere.