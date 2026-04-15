¿Alguien saldrá herido? Santana se enfrentará a los matones de Luis Emilio en el capítulo 275 de EJDO

15 abr. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 275 de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) se resistirá a enviar a Felix (Matías Schudeck) y el Rucio (Sebastián Saguz) a disparar contra la familia Guerrero porque Santana (Matías Oviedo) está con ellos en casa.

Tras la violenta insistencia de Luis Emilio (Alejandro Trejo), no le quedará más remedio que obedecer.

Los dos matones intentarán ingresar a la vivienda por una ventana, encontrándose frente a frente con el excomisario. Ambos bandos se parapetarán, amenazándose mutuamente con abrir fuego.

El Jardín de Olivia / Mega

Una inesperada aparición

Las cosas se complicarán cuando Ignacia (Cota Castelblanco) llegue de visita, quedando en medio del enfrentamiento.

Burgos observará la escena desde su auto y llamará a Luis Emilio para abortar la misión.