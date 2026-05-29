Bastián confió y firmó los documentos alterados que le entregó Elisa en El Jardín de Olivia
En el capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) miró una foto de su madre y se dio cuenta que no es capaz de sacrificar su salud, incluso si eso significa perjudicar a muchas mujeres.
Con mucha culpa, se presentó en la oficina de Bastián (Alonso Quintero) y le presentó una carpeta con documentos para firmar. Supuestamente se trata de proveedores que ayudarán a las mujeres de la fundación.
"Está hecho..."
Muy confiado, Walker no dudó en estampar su rúbrica sin leer lo que le entregaban e incluso le dio las gracias a Eli por todo el trabajo que hace.Ir a la siguiente nota
"Gracias por camisetearte tanto con esto y, por todo en realidad. Son muchas las mujeres a las que vas a estar ayudando con esto", le dijo antes de devolverle la carpeta y el lápiz. Ella le esbozó una sonrisa, pero no estaba feliz.
Bajo presión, finalmente cedió a los requerimientos de Joaquín (Francisco Dañobeitia), a quien le informó que cumplió con su parte: "Está hecho, tengo los contratos firmados".Ve el capítulo en