Bastián confió y firmó los documentos alterados que le entregó Elisa en El Jardín de Olivia

29 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 306 de El Jardín de Olivia, Elisa (Carla Medel) miró una foto de su madre y se dio cuenta que no es capaz de sacrificar su salud, incluso si eso significa perjudicar a muchas mujeres.

Con mucha culpa, se presentó en la oficina de Bastián (Alonso Quintero) y le presentó una carpeta con documentos para firmar. Supuestamente se trata de proveedores que ayudarán a las mujeres de la fundación.

"Está hecho..."

Muy confiado, Walker no dudó en estampar su rúbrica sin leer lo que le entregaban e incluso le dio las gracias a Eli por todo el trabajo que hace.

El Jardín de Olivia / Mega

"Gracias por camisetearte tanto con esto y, por todo en realidad. Son muchas las mujeres a las que vas a estar ayudando con esto", le dijo antes de devolverle la carpeta y el lápiz. Ella le esbozó una sonrisa, pero no estaba feliz.

Bajo presión, finalmente cedió a los requerimientos de Joaquín (Francisco Dañobeitia), a quien le informó que cumplió con su parte: "Está hecho, tengo los contratos firmados".