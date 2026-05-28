"Quizás si hablo con el viejo...": Samu tiene una peligrosa idea para ayudar a Diana en EJDO
En el capítulo 305 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) se siente muy culpable. Él es hijo del mismo hombre que les hace la vida imposible a los suyos y se siente con la necesidad de hacer algo.
"Quizás si hablo con el viejo lo puedo...", le dijo inocentemente a su hermana, pero Diana (Nicole Espinoza) lo detuvo en seco. No hay posibilidad de que hable con Walker.
"La familia no le importa"
"Ni se te ocurra acercarte a ese hombre, ¿me escuchaste?", advirtió la terapeuta con preocupación.Ir a la siguiente nota
Pero, por si no le quedaba claro a Samu, enfatizó que Luis Emilio no tiene corazón con nadie, ni siquiera con su propia familia.
"Mira que puede tener tu sangre, pero la familia a él no le importa nada. Imagínate que mató a su esposa, Samu, mandó a secuestrar a su nieta, y como papá ha sido lo peor que le ha pasado a Clemente y a todos sus hermanos. Lo último que necesitamos es que vuelva a poner sus ojos en ti", insistió ella.Ve el capítulo en