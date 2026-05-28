"Quizás si hablo con el viejo...": Samu tiene una peligrosa idea para ayudar a Diana en EJDO

28 may. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 305 de El Jardín de Olivia, Samuel (Simón Beltrán) se siente muy culpable. Él es hijo del mismo hombre que les hace la vida imposible a los suyos y se siente con la necesidad de hacer algo.

"Quizás si hablo con el viejo lo puedo...", le dijo inocentemente a su hermana, pero Diana (Nicole Espinoza) lo detuvo en seco. No hay posibilidad de que hable con Walker.

"La familia no le importa"

"Ni se te ocurra acercarte a ese hombre, ¿me escuchaste?", advirtió la terapeuta con preocupación.

El Jardín de Olivia / Mega

Pero, por si no le quedaba claro a Samu, enfatizó que Luis Emilio no tiene corazón con nadie, ni siquiera con su propia familia.

"Mira que puede tener tu sangre, pero la familia a él no le importa nada. Imagínate que mató a su esposa, Samu, mandó a secuestrar a su nieta, y como papá ha sido lo peor que le ha pasado a Clemente y a todos sus hermanos. Lo último que necesitamos es que vuelva a poner sus ojos en ti", insistió ella.