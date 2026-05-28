Joaquín ya no tiene nada que perder y le hacen notar su peligroso parecido con Luis Emilio en EJDO
En el capítulo 305 de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) le pidió explicaciones a Joaquín (Francisco Dañobeitia) por su problemático comportamiento. Trató mal a Elisa (Carla Medel), envió correos a la prensa para desacreditarlos y ahora, ¿planea destruir la empresa?
La periodista no le permitirá salirse con la suya porque ya conoce a los hombres de su tipo. "Al final no eres nada más que un pendejo mimado que no entiende que no es no. (...) Deja a la Elisa en paz, y lo que sea que estés haciendo en contra de la empresa vas a parar ahora mismo si no te vas a arrepentir, Joaquín".
Joaquín preocupa a Vanessa
Undurraga cambió con los años y en lugar de sentirse intimidado, respondió con mayor intensidad.Ir a la siguiente nota
Te conozco perfecto a ti, tengo clarísimo todo lo que has hecho. ¿Me vas a despedir? ¿Vas a ponerme problemas para ver a mi hija?
Y un hombre que no tiene nada que perder se vuelve muy peligroso. Vanessa se fue del departamento de Joaquín, no sin antes decirle lo evidente: "Tú estás cada día más parecido a tu ex suegro".Ve el capítulo en