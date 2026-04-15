El Jardín de Olivia - Capítulo 274: La otra cara de Joaquín
En el capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Joaquín (Francisco Dañobeitia) no está dispuesto a que Ignacia (Cota Castelblanco) tire por la borda todo lo que ha logrado.
No está dispuesto a separarse ni tampoco a permitir que Luis Emilio (Alejandro Trejo) sea encarcelado y, con tono amenazante, así se lo dijo a su esposa.
Tiempo atrás, Nacha hubiera cedido a las presiones de Joaco, pero ahora fue capaz de ver sus manipulaciones. Él le aseguró con virulencia que se "va a arrepentir".
Dos hombres enamorados de Diana Guerrero
Clemente (Pipo Gormaz) se quedó a solas con Diana (Nicole Espinoza), confesándole que no ha sido capaz de olvidarla. Santana (Matías Oviedo) algo fue capaz de escuchar y decidió tener una conversación de tú a tú con Walker.
Allí, el excomisario reconoció que la presencia de Clemente se interpone en su relación y solo Diana tiene la última palabra al respecto.