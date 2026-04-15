"No te voy a dejar destruir a mi familia": Joaquín impactará a Nacha en el capítulo 274 de El Jardín de Olivia
En el avance del capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) estuvo convencida de que Joaquín (Francisco Dañobeitia) había sido un buen hombre durante su matrimonio, pero apenas quiera separarse, su marido mostrará su verdadera cara.
Undurraga dejará en claro el vínculo con Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo mucho que tiene que perder si su suegro va a la cárcel.
Una velada amenaza de Joaquín
Por eso, se opondrá a la lucha de Nacha: "Ir a la siguiente nota
Ignacia lo mirará con una mezcla de sorpresa y miedo al descubrir una faceta desconocida.Ve el capítulo en