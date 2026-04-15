"No te voy a dejar destruir a mi familia": Joaquín impactará a Nacha en el capítulo 274 de El Jardín de Olivia

15 abr. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 274 de El Jardín de Olivia, Ignacia (Cota Castelblanco) estuvo convencida de que Joaquín (Francisco Dañobeitia) había sido un buen hombre durante su matrimonio, pero apenas quiera separarse, su marido mostrará su verdadera cara.

Undurraga dejará en claro el vínculo con Luis Emilio (Alejandro Trejo) y lo mucho que tiene que perder si su suegro va a la cárcel.

Una velada amenaza de Joaquín

Por eso, se opondrá a la lucha de Nacha: "Yo lo siento mucho, porque no voy a permitir que me hagas esto, ¿escuchaste?".

El Jardín de Olivia / Mega

"Yo no te voy a dejar destruir todo lo que con esfuerzo construí en esta casa. No te voy a dejar que destruyas a mi familia. Yo no te voy a dejar que me alejes de mi hija", dirá en voz baja y amenazante a su esposa.

Ignacia lo mirará con una mezcla de sorpresa y miedo al descubrir una faceta desconocida.