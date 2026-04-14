El Jardín de Olivia - Capítulo 273: Luis Emilio ansía venganza
En el capítulo 273 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) fue desatado por Clemente (Pipo Gormaz) y le agradeció profusamente a su hijo mayor por salvarlo. Sin embargo, esta experiencia límite no lo hizo cambiar, sino que acrecentó su crueldad.
Al quedarse solo, mandó llamar a Burgos (Juan Carlos Cáceres) para darle una orden inmediata: acabar con toda la familia Guerrero, incluyendo a Samuel (Simón Beltrán) pese a llevar su propia sangre.
El subprefecto le pidió cautela debido a las sospechas sobre la muerte de Omar (César Sepúlveda), pero Walker hizo oídos sordos a sus consejos.Ir a la siguiente nota
Jessica no quiere participar
Bastián (Alonso Quintero) llamó a Jessica (Ignacia Sepúlveda) para avisarle que denunciarán a Luis Emilio por el abuso a sus empleadas. Quizá la policía o un fiscal se comuniquen con ella, pero no está en obligación de contestar si así lo quiere.
La periodista se negó a hablar en contra del empresario, aterrorizada de las consecuencias que podría sufrir.Ve el capítulo en