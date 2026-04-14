"Va a quedar en tu conciencia": Clemente liberó a su padre pese a los ruegos de Gloria en El Jardín de Olivia

14 abr. 2026 - 17:55 hrs.

En el capítulo 273 de El Jardín de Olivia, Gloria (Francisca Gavilán) le rogó a Luis Emilio (Alejandro Trejo) no liberar a su padre y llamar a la policía cuanto antes. Todos saben que ese hombre es peligroso.

"¿Estás dispuesto a que mate a Diana, a Samuel, a tus hermanos? Porque es capaz de hacerlo, ya mató a tu mamá. Si mata a alguien más, va a quedar en tu conciencia", clamó la peluquera.

El Jardín de Olivia / Mega

La bondad de Clemente pesó más

El mayor de los hermanos Walker tomó un corta cartón y dudó un instante. Llorando con frustración, usó el filo para liberar a su padre porque, pese a que "Gloria tiene toda la razón. Yo salí a mi mamá y no a usted".

"Te equivocaste. Clemente, te equivocaste", gritó la madre de Karina (Jacinta Rodríguez) mientras era escoltada por Diana (Nicole Espinoza) y Santana (Matías Oviedo) fuera de la casa de los Walker.

Luis Emilio se echó en los brazos de su primogénito, agradeciéndole extensamente haberlo salvado. Clemente solo esperó no arrepentirse de su decisión.